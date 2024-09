Το ηφαίστειο της χερσονήσου Ρέικιανες της Ισλανδίας εξερράγη για τέταρτη φορά από τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία, εκτοξεύοντας πύρινη λάβα στον αέρα.

Οι ισλανδικές αρχές προειδοποιούσαν εδώ και εβδομάδες ότι επίκειται η έκρηξη του ηφαιστείου που βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ.

Είναι η έβδομη έκρηξη του ηφαιστείου από το 2021.

Η τελευταία έκρηξή του έγινε στις αρχές του Φεβρουαρίου και τότε η λάβα κατέστρεψε δρόμους και αγωγούς, αφήνοντας χωρίς θέρμανση 20.000 ανθρώπους. Κατά την έκρηξη του Ιανουαρίου η λάβα έκαψε σπίτια σε αλιευτική κωμόπολη.

Ανάμεσα στην ευρασιατική και την βορειοαμερικανική τεκτονική πλάκα, η Ισλανδία είναι σεισμογενές και ηφαιστειογενές έδαφος λόγω της κίνησης των δύο πλακών προς τις αντίθετες κατευθύνσεις.

Οι ηφαιστειακές εκρήξεις στην χερσόνησο Ρέικιανες είναι συνήθως περιορισμένων διαστάσεων και δεν προκαλούν μεγάλη διασπορά στάχτης στην στρατόσφαιρα.

Ωστόσο οι επιστήμονες ανησυχούν ότι είναι πιθανόν να συνεχισθούν επί δεκαετίες και οι αρχές της Ισλανδίας έχουν αρχίσει να κατασκευάζουν αναχώματα για να εκτρέψουν την ροή της φλεγόμενης λάβας από κατοικίες και υποδομές.

Η Ισλανδία φιλοξενεί στο έδαφός της περισσότερα από 30 ενεργά ηφαίστεια. Το 2010, τα σύννεφα στάχτης από τις εκρήξεις του ηφαιστείου Eyafjallajokull κάλυψαν εκτεταμένες περιοχές της Ευρώπης ματαιώνοντας 100.000 πτήσεις και αναγκάζοντας εκατοντάδες Ισλανδούς να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

