Εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο ανοικτά της Υεμένης, όπου οι αντάρτες Χούθι πολλαπλασιάζουν τις επιθέσεις τους εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO.

Το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάζεται, «υπέστη κάποιες ζημιές», πάντως το πλήρωμά του είναι «σώο και αβλαβές», πρόσθεσε μέσω X (του πρώην Twitter).

Merchant ship damaged by missile strike in the #RedSea off #Yemen after a series of attacks by #Iran-backed #Houthi militia https://t.co/NqQzpE6qlk pic.twitter.com/AhF2VRxDgc

— Arab News (@arabnews) March 15, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ