Σφοδρά πυρά ακούγονταν χθες Πέμπτη στο Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσα της Αϊτής, έπειτα από δυο ή τρία 24ωρα σχετικής ηρεμίας, τη στιγμή που οι διαβουλεύσεις για τη δημιουργία μεταβατικού κυβερνητικού σχήματος συνεχίζονται, προκειμένου να αρχίσει διαδικασία με σκοπό να βγει η χώρα της Καραϊβικής από τη βαθιά, πολυδιάστατη κρίση —πολιτική, ασφαλείας, ανθρωπιστική— που βιώνει.

Η κατοικία του γενικού διευθυντή της αστυνομίας λεηλατήθηκε και κατόπιν πυρπολήθηκε από «κακοποιούς», ανακοίνωσε συνδικαλιστικός φορέας της αστυνομίας, η ένωση SYNAPOHA.

VIDEO: Gang violence in Haiti: What sparked the crisis?



Gang violence has plunged Haiti into chaos. After the resignation of Prime Minister Ariel Henry, stakeholders are attempting to establish a transitional governing body until elections can be held. The gangs that control… pic.twitter.com/T6V2zJtuR4