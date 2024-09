Τρόμος στον αέρα σε πτήση από Αυστραλία στη Νέα ΖηλανδίαΤρόμος στον αέρα σε πτήση από Αυστραλία στη Νέα Ζηλανδία.

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν Boeing 787 της LATAM Airlines έκανε απότομες αναταράεξεις κατά τη διάρκεια πτήσης από το Σίδνεϊ προς το Όκλαντ.

At least 50 people were injured when a Boeing plane bound for Auckland, New Zealand, took a nose dive mid-flight. pic.twitter.com/1Y8QZZ307s

Η χιλιανή αεροπορική εταιρεία LATAM Airlines, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, απέδωσε τους τραυματισμούς σε «τεχνικό συμβάν κατά τη διάρκεια της πτήσης που προκάλεσε ισχυρή κίνηση».

Άγνωστο τι προκάλεσε το περιστατικό

Μόλις ολοκληρώθηκε η προσγείωση στο Όκλαντ, παρασχέθηκαν στους επιβάτες οι πρώτες βοήθειες ενώ περίπου 50 επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δήλωσε εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ, ενώ ένας από αυτούς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Παράλληλα άγνωστο παραμένει τι προκάλεσε το περιστατικό.

Passengers aboard a flight to New Zealand described the terrifying moment the Boeing 787 plane suddenly dropped https://t.co/hhezUf2qrL pic.twitter.com/XlgjyZvwhG

Ταραχώδης εβδομάδα για την Boeing

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν ταραχώδης, με την αμερικανική κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών να αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Στις 4 Μαρτίου, πυρκαγιά στον κινητήρα ανάγκασε ένα Boeing 737 να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Χιούστον του Τέξας λίγο μετά την απογείωση. Δύο ημέρες αργότερα, αναθυμιάσεις στην καμπίνα ενός Boeing 737-800 ανάγκασαν σε αναγκαστική προσγείωση στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Την περασμένη Πέμπτη, ένα ελαστικό έπεσε από ένα Boeing 777-200 μετά την απογείωση στο Σαν Φρανσίσκο, καταστρέφοντας ένα αυτοκίνητο. Το αεροπλάνο είχε προορισμό την Ιαπωνία, αλλά πήγε στο Λος Άντζελες όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια.

A Chilean Boeing 787 had a "severe" event on a flight from Australia to New Zealand, injuring 50 passengers and crew members. Airline representatives say the plane experienced a "strong shake" during the flight. The cause is currently under investigation. @tomcostellonbc reports. pic.twitter.com/pzccvw2AMZ