Πάνω της πήρε η Κέιτ Μίντλετον την ευθύνη για το μπέρδεμα που προκλήθηκε μετά την απόσυρση από τα μεγαλύτερα πρακτορεία της πρώτης φωτογραφίας της μετά τη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε.

Σε δηλωσή της που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του παλατιού του Κένσιγκτον, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ζητά συγγνώμη για το μπέρδεμα που δημιουργήθηκε με τη φωτογραφία που αναρτήθηκε δηλώνοντας ότι «συχνά πειραματίζομαι με την επεξεργασία φωτογραφιών».

«Όπως αρκετοί ερασιτέχνες φωτογράφοι, συχνά πειραματίζομαι με την επεξεργασία των φωτογραφιών. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για οποιοδήποτε μπέρδεμα δημιουργήθηκε με την οικογενειακή φωτογραφία που αναρτήσαμε την Κυριακή. Ελπίζω όλοι να γιορτάζουν μια πολύ χαρούμενη Γιορτή της Μητέρας. C.» αναφέρει στη δήλωσή της η Κέιτ Μίντλετον.

Σύμφωνα με βασιλικές πηγές που επικαλείται το Sky News η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε «μικρές προσαρμογές». Οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι η Κέιτ και ο πρίγικιπας Γουίλιαμ ήθελαν να παρουσιάσουν μια ανεπίσημη φωτογραφία της οικογένειάς τους για την Γιορτή της Μητέρας. «Η οικογένεια του πρίγκιπα της Ουαλίας πέρασε μαζί την Γιορτή της Μητέρας και είχαν μια θαυμάσια ημέρα» συμπλήρωναν οι ίδιες πηγές.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C