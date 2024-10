Μόνος του παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν μετά την συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως επικράτησε ένταση κατά την επαφή των δύο ανδρών.

BREAKING: Israel's Channel 12 reports that the one-on-one meeting between Netanyahu and US Secretary State Blinken was 'tense' and that Washington is 'losing its patience'

Met with @IsraeliPM and reaffirmed our support for Israel’s right to prevent another October 7 from occurring.





I also stressed the importance of avoiding civilian harm, protecting civilian infrastructure, and ensuring the distribution of humanitarian assistance throughout Gaza. pic.twitter.com/1g7h27Ci8f