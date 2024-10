Ο παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, συμμαχική οργάνωση της Χαμάς, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας εν ζωή Ισραηλινός όμηρος, ένας από τους 132 που κρατούνται ακόμα στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

Σε αυτό το βίντεο της ένοπλης πτέρυγας του Ισλαμικού Τζιχάντ, ο Ισραηλινός όμηρος, μιλώντας στα αγγλικά και τα εβραϊκά, λέει την ημερομηνία καταγραφής του βίντεο, 5 Ιανουαρίου. Ο άνδρας ζητά από τις ισραηλινές αρχές να εργαστούν για την απελευθέρωσή του και να συνεργαστούν για μια ανταλλαγή με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η οικογένεια του ομήρου, ο οποίος απήχθη κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο κιμπούτς Νιρ Οζ, ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να μην μεταδώσουν το βίντεο.

Περίπου 75 άνθρωποι απήχθησαν από αυτό το κιμπούτς, που βρίσκεται κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Περίπου 1.140 άνθρωποι στο Ισραήλ, στην πλειοψηφία τους άμαχοι, σφαγιάστηκαν στις επιθέσεις των μαχητών της Χαμάς, αλλά και μελών του Ισλαμικού Τζιχάντ στις 7 Οκτωβρίου. Περίπου 250 άνθρωποι πιάστηκαν όμηροι από τα δύο παλαιστινιακά ισλαμιστικά κινήματα, μεταξύ των οποίων 132 κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές που αναφέρουν ότι ορισμένοι από τους ομήρους αυτούς έχουν πεθάνει και οι σοροί τους βρίσκονται ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το Ισραήλ κήρυξε τον πόλεμο στην Χαμάς και έκτοτε βομβαρδίζει ανηλεώς τη Λωρίδα της Γάζας ενώ ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις εκεί από τις 27 Οκτωβρίου.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, 23.084 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, μικρά παιδιά και έφηβοι, έχουν σκοτωθεί στον υπό πολιορκία παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της Χαμάς.

