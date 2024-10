Τέσσερις ημέρες μετά τις δύο βομβιστικές επιθέσεις στο Ιράν που προκάλεσαν τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, ιρανικά ΜΜΕ δημοσίευσαν ένα σοκαριστικό βίντεο που αποτυπώνει την στιγμή της δεύτερης έκρηξης, στην πόλη Κερμάν.

Στο βίντεο εμφανίζεται αρχικά ένα λεωφορείο να στρίβει σε έναν δρόμο γεμάτο με κόσμο. Ξαφνικά, σημειώνεται ακριβώς από πίσω του μια ισχυρή έκρηξη που γεμίζει με καπνό την περιοχή, ενώ εμφανίζονται και άνθρωποι να τρέχουν πανικόβλητοι.

Τουλάχιστον 91 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Ιράν, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος, αφού υπέκυψαν δύο ακόμη τραυματίες, μετέδωσε εχθές το ιρανικό πρακτορείο Irna

Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Κερμάν, στο νοτιοανατολικό Ιράν, κατά την διάρκεια τελετής στην μνήμη του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί, διοικητή της Δύναμης Κοντς του επίλεκτου σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, σε αμερικανικό πλήγμα στο Ιράκ το 2020.

