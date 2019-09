Τα παιδιά, παθητικοί καπνιστές, διατρέχουν κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής

Όταν οι γονείς καπνίζουν είναι πιο πιθανό τα παιδιά τους να εμφανίσουν αρρυθμίες ακόμα και δεκαετίες αργότερα, ενώ στην ενήλικη ζωή τους διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωπα με κολπική μαρμαρυγή, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης που δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση «Journal of the American College of Cardiology», έδειξαν ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο παθητικό κάπνισμα και τα προβλήματα αρρυθμιών.

Ο Γκρέγκορι Μ. Μάρκους, ένας από τους επικεφαλείς συντάκτες της μελέτης και καθηγητής καρδιολογίας στο τμήμα «Division of Cardiology» του Πανεπιστήμιου της Καλιφόρνια, στο Σαν Φρανσίσκο, εξηγεί ότι η μελέτη αυτή αναδεικνύει έναν ακόμη λόγο για τη διακοπή του καπνίσματος.

«Το κάπνισμα δε βλάπτει μόνο τους άλλους, αλλά και τους οικείους και μάλιστα τα πιο ευάλωτα μέλη της οικοένειας», τονίζει ο ίδιος και προσθέτει ότι το κάπνισμα είναι ένας μεταβλητός παράγοντας κινδύνου για την κολπική μαρμαρυγή και η διακοπή του μπορεί να μειώσει το παγκόσμιο ‘βάρος’ που αυτή η ασθένεια προκαλεί στη δημόσια υγεία.

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή μορφή καρδιακής αρρυθμίας και υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050 θα πλήττει 16 εκατομμύρια Αμερικανούς. Θεωρείται ότι το 7% των περιπτώσεων κολπικής μαρμαρυγής οφείλονται στο κάπνισμα. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμής στις ΗΠΑ, το 14% των γονιών καπνίζουν παρά τις συνεχείς καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού.

Οι ερευνητές μελέτησαν 5.124 συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών από το 1971 έως το 2014. Τα παιδιά από έναν γιατρό κάθε δύο με τέσσερα χρόνια και οι γονείς κάθε τέσσερα με οχτώ χρόνια.

Το κάπνισμα προσδιορίστηκε ως η συμπεριφορά του να κάνει ένας γονιός πάνω από ένα τσιγάρο τη μέρα το έτος πριν την μελέτη. Μετρήθηκε, μάλιστα, και το επίπεδο καπνίσματος με το ένα πακέτο να αναπαριστά 20 τσιγάρα και το μισό πακέτο 10 τσιγάρα. Παθητικό κάπνισμα θεωρήθηκε η παρουσία γονέα που καπνίζει από ένα τσιγάρο και πάνω.

Βρέθηκε ότι το 55% (2.816) των γονιών κάπνιζαν. Το 82% των παιδιών ήταν παθητικοί καπνιστές και ο μέσος γονέας κάπνιζε 10 τσιγάρα ημερησίως. Το 14,3% των συμμετεχόντων εμφάνισε κολπική μαρμαρυγή μέσα στα επόμενα 40,5 χρόνια. Για κάθε επιπλέον πακέτο που κάπνιζαν οι γονείς, ημερησίως, τα παιδιά είχαν 18% αύξηση του κινδύνου εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής.

Επιπλέον το 17% των παιδιών με γονείς καπνιστές ήταν πιο πιθανό να καπνίσουν και τα ίδια. Αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο το κάπνισμα των γονέων μπορεί να προδιαθέσει τα παιδιά στην ανάπτυξη κολπικής μαρμαρυγής. Τα παιδιά μάλιστα που εν τέλει ξεκινούν το κάπνισμα, φαίνεται ότι έχουν 32% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής.

Ο Μάρκους εξηγεί ότι η πνευμονική φλέβα που στέλνει αίμα από τους πνεύμονες στην καρδιά παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής. Έτσι, οι τοξικές ουσίες που εισπνέονται (έστω και παθητικά) και φτάνουν στους πνεύμονες έχουν σοβαρές επιπτώσεις.

Ο Ντέιβιντ Χιλ, εθελοντής ιατρικός εκπρόσωπος της Αμερικάνικης Εταιρείας Πνευμόνων (American Lung Association), τονίζει την ανάγκη οι γονείς να μην καπνίζουν μπροστά στα παιδιά καθώς αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις (παθητικό κάπνισμα) και έμμεσες (πρότυπα γονέων καπνιστών).

Ο ίδιος επίσης τονίζει ότι δε θα πρέπει να θεωρούμε ούτε το ηλεκτρονικό τσιγάρο ακίνδυνο.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, το ηλεκτρονικό τσιγάρο εκπέμπει καπνό με νικοτίνη, σωματίδια, βαρέα μέταλλα και χημικά που συνδέονται με καρκίνους και νόσους των πνευμόνων

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ