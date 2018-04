Θέλει τύμπανα και... φωτοβολίδες ο Μπαλταζάρ

"We need the drums, we need the pyro" είπε μεταξύ άλλων ο Μπρούνο Μπαλταζάρ μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΛ, αναφερόμενος στην απουσία των οργανωμένων από το γήπεδο. Η ατάκα του Πορτογάλου τεχνικού έγραψε και ήταν αυτή που ξεχώρισε στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως τεχνικός του ΑΠΟΕΛ.

Γνωρίζει και ο ίδιος ότι η ομάδα του αποκτά άλλη δυναμική έχοντας την στήριξη των οργανωμένων από τις εξέδρες και θέλησε να τους στείλει το δικό του μήνυμα.