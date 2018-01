Ανακοίνωσε κάτι ευχάριστο ο Λαφράνς

Ο Κέβιν Λαφράνς ανακοίνωσε πανευτυχής ότι η σύντροφος του περιμένει παιδί.

"Θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους καλό νέο έτος με πολλή αγάπη και ευτυχία. Ξέρουμε ήδη ότι θα έχουμε το καλύτερο δώρο που μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ στη νέα χρονιά, με νέο μέλος στην οικογένεια μας".

We want to wish you an happy new year with much love and happiness. We already know that we gonna have the best gift we can imagine in the new year with a new member in the family. #LafranceFamily pic.twitter.com/1e6cC6PcbT