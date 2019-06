Η προκλήρωση για Απόλλωνα, ΑΕΚ και ΑΕΛ

Πραγματοποιήθηκε η προ κλήρωση για τον 2ο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ. Απόλλωνας και ΑΕΚ απέφυγαν ισχυρούς αντιπάλους σε αντίθεση με την ΑΕΛ η οποία έπεσε σε δύσκολες ομάδες.

Η προκλήρωση για την ΑΕΛ:

Aris Thessaloniki FC (GRE)

Esbjerg fB (DEN)

Vitória SC (POR)

Wolverhampton Wanderers FC (ENG)

Budapest Honvèd FC (HUN) or FK Žalgiris Vilnius (LTU)

FK Partizan (SRB)

Η προκλήρωση για τον Απόλλωνα:

FC Ordabasy Shymkent (KAZ) or FC Torpedo Kutaisi (GEO)

BK Häcken (SWE)

Alashkert FC (ARM) or FK Makedonija Skopje (MKD)

PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 (BUL)

Maccabi Haifa FC (ISR) or NS Mura (SVN)

SK Brann (NOR) or Shamrock Rovers FC (IRL)

Η προκλήρωση για την ΑΕΚ:

Barry Town United FC (WAL) or Cliftonville FC (NIR) or FK Haugesund (NOR)

FC Vitebsk (BLR) or KuPS Kuopio (FIN)

Akademija Pandev (MKD) or HŠK Zrinjski (BIH)

PFC Levski Sofia (BUL) or MFK Ružomberok (SVK)

FC Pyunik (ARM) or FC Shkupi (MKD)