Το άγαλμα στις εξέδρες του Μεστάγια κρύβει μια συγκινητική ιστορία

Σπουδαία κίνηση αναγνώρισης ενός πραγματικού φιλάθλου.

Ένας φίλος της Βαλένθιας είχε την ατυχία να χάσει το φως του στη δεκαετία του 1950, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε από το να διατηρήσει το εισιτήριο διαρκείας του.

What an amazing story of a Valencia fan who was blind since the 1950s and kept his season ticket. The club put a statue of him in his seat to remember him after his passing. pic.twitter.com/EQXXG8tIPG