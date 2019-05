Μέσι: "Θέλω να μείνει ο Βαλβέρδε"

Στην πρώτη του συνέντευξη τύπου από το 2015, ο Λιονέλ Μέσι μίλησε για τα συναισθήματα του αποκλεισμού στο “Ανφιλντ”, τη στήριξή του στον Βαλβέρδε και τον τελικό με τη Βαλένθια.

Το σκληρό χτύπημα, αλλά και το ματς του Σαββάτου



«Ηταν ένα σκληρό χτύπημα αυτό που συνέβη στο Λίβερπουλ και μας κόστισε πολύ. Για την ακρίβεια, ήταν τρομερά σκληρό. Το αφήσαμε όμως πίσω μας. Μπροστά μας έχουμε έναν τελικό και την πιθανότητα ενός νταμπλ. Οφείλουμε να νικήσουμε, όπως και σε κάθε τελικό που παίζουμε. Πλέον είμαστε ήρεμοι και έχουμε προετοιμαστεί καλά».

Τη στήριξή του στον Βαλβέρδε



«Η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθώ τόσο τον Τύπο, αλλά μαθαίνω για την κριτική στον προπονητή μας. Ωστόσο, με απόλυτη ειλικρίνεια πιστεύω ότι ο κόουτς έκανε μία εκπληκτική δουλειά σε αυτό το διάστημα που βρίσκεται μαζί μας και δεν θεωρώ ότι ο αποκλεισμός από τη Λίβερπουλ ήταν ευθύνη κάποιου συγκεκριμένα. Εμείς, η ομάδα είμαστε οι μοναδικοί που ευθύνονται. Ξέραμε ότι μπορούσε να μας συμβεί ό,τι και την προηγούμενη χρονιά και επιτρέψαμε να συμβεί. Ηταν λυπηρή η εικόνα που βγάλαμε. Προφανώς λοιπόν και ο προπονητής έχει μερίδιο ευθύνης, όπως έχουμε όλοι μας στα αποδυτήρια. Θα ήθελα πάντως να συνεχίσει και του χρόνου. Μπορεί να σας αρέσει ή όχι ο τρόπος που παίζουμε, αλλά πέρσι πήραμε το νταμπλ και μπορούμε να το κάνουμε και φέτος».

Το τι συνέβη στο "Ανφιλντ"

«Η αλήθεια είναι ότι δεν σκέφτηκα ξανά το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ. Οσα όμως έζησα εκείνη τη στιγμή, ήταν τα ίδια με όσα στη Ρώμη. Μπήκαμε, δεχτήκαμε γκολ και άρχισε να σκέφτεται το μυαλό ότι μπορούσε να μας συμβεί ξανά το ίδιο. Στο β' μέρος δεν βγήκαμε καν να παίξουμε. Απλά ήμασταν μία περιφερόμενη ομάδα εντός γηπέδου και αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος μας. Αυτό είναι το χειρότερο που δεν μπορώ να μας συγχωρέσω: το ότι δεν παλέψαμε καν. Τους αφήσαμε να μας ισοπεδώσουν».



Το παρόν και το μέλλον του στην Μπάρτσα και την Αργεντινή



«Παρά την όποια απογοήτευση, εξακολουθώ να έχω την ίδια επιθυμία να βρίσκομαι εδώ. Την ίδια αίσθηση έχω και για την Εθνική Αργεντινής. Το ότι βιώνουμε απογοητεύσεις, δεν αλλάζει κάτι. Δεν μετανιώνω που στην αρχή της σεζόν μίλησα για κατάκτηση του Champions League. Δεν υποσχέθηκα ότι θα το πάρουμε, αλλά από τη στιγμή που δεν είμαστε στον τελικό να το διεκδικήσουμε, ζητάμε συγνώμη».

