Ρεάλ: Ο πιο υπεύθυνος κοινωνικά ποδοσφαιρικός σύλλογος

Τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ποδόσφαιρο για τη Φιλία» συναντήθηκαν στο Τορίνο για την απονομή του Nine Values ​​Cup στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βίκτορ Ζούμπκοφ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Gazprom, και ο Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ιταλική Δημοκρατία Σεργκέι Ράζοφ, συναντήθηκαν στο Τορίνο με τους νέους πρεσβευτές του Διεθνούς Κοινωνικού Παιδικού Προγράμματος της Gazprom «Ποδόσφαιρο για τη Φιλία» (Football for Friendship): τον 14χρονο Albert Zinnatov και τον 12χρονο Timophey Evstigneev (Ρωσία), τον 12χρονο Pol Puig Montana (Ισπανία), τον 13χρονο Nicola Postiglione (Ιταλία) και τον 15χρονο Emmeka Henschen (Κάτω Χώρες).



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπογράφηκε πιστοποιητικό για την απονομή του Nine Values ​​Cup (Κύπελλο Εννέα Αξιών). Το μοναδικό αυτό τρόπαιο θα απονεμηθεί στην Ρεάλ Μαδρίτης, σε συνέχεια της αναγνώρισής της από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ως ο πιο κοινωνικά υπεύθυνος ποδοσφαιρικός σύλλογος για το 2017.



Οι κάτοχοι του Nine Values ​​Cup είναι η Μπαρτσελόν α (Ισπανία, 2015), η Μπάγερν (Γερμανία, 2016), η Αλ-Γουάντα (Συρία, 2016) και η Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία, 2017).



Το 2018, το πρόγραμμα Football for Friendship ενώνει 211 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο. Οι τελικές εκδηλώσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στη Μόσχα από τις 8 έως τις 15 Ιουνίου την ίδια περίοδο με το Παγκόσμιο Κύπελλο 2018 στη Ρωσία.



«Αυτή τη στιγμή, το Nine Values ​​Cup είναι το μοναδικό αθλητικό τρόπαιο στον κόσμο που απονέμεται από παιδιά. Δημιουργήσαμε το F4F ως μια πλατφόρμα που βοηθά να ακουστούν οι φωνές παιδιών από όλο τον κόσμο και είμαστε χαρούμενοι που φέτος θα δούμε περισσότερες από 200 χώρες από όλες τις ηπείρους να συνεισφέρουν στο έργο αυτό. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το F4F έχει γίνει θεσμός στην Ιταλία. Νέοι της Ιταλίας συμμετέχουν στο πρόγραμμα από το 2014 και αυτή η σεζόν δεν αποτελεί εξαίρεση», δήλωσε ο Βίκτορ Ζούμπκοφ.



«Είμαι πολύ περήφανος που η ομάδα μου κέρδισε το Gallini World Cup! Είναι μεγάλη ευκαιρία για έναν αθλητή να αποδείξει στον εαυτό του ότι μπορεί να τα καταφέρει! Αμέσως μετά τον αγώνα πήγα να δω τους φίλους μου από το πρόγραμμα Football for Friendship. Είμαι εξαιρετικά τυχερός που παίρνω μέρος σε μια τέτοια υπέροχη διοργάνωση και πολύ χαρούμενος που ήρθα σήμερα εδώ για να δώσω για λογαριασμό των παιδιών όλου του κόσμου το βραβείο στη Ρεάλ Μαδρίτης», δήλωσε ο Emmeke Henschen (Ολλανδία), 15 χρονών.



Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χώρα στέλνει 2 παιδιά ως πρεσβευτές στο πρόγραμμα Ποδόσφαιρο για τη Φιλία. Φέτος από την Ελλάδα ο νεαρός ποδοσφαιριστής που θα συμμετέχει θα είναι ο 12χρόνος Πέτρος Γαρίος από την Ακαδημία της ΑΕΚ και στην αποστολή του θα τον συνοδεύσει η 12χρονη Νεφέλη Μακντόναλντ σε ρόλο μικρής δημοσιογράφου.