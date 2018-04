Στα.... χνάρια του Μέσι ο Κόπονεν (vid)

Ο Πέτερι Κόπονεν έδειξε πως πέραν τις εκτελεστικής δεινότητάς του, στα παρκέ, μπορεί επάξια να ανταποκριθεί και σαν ποδοσφαιριστής, ακολουθώντας τα βήματα του Λίο Μέσι.

Ο διεθνής άσος απέδειξε πως... το'χει και στο ποδόσφιαρο, καθώς έκανε ούτε ένα, ούτε δύο αλλά 263(!) ποδαράκια, υπό το βλέμμα του -εντυπωσιασμένου- Κέβιν Σεραφέν!

Δείτε τον Φινλανδό γκαρντ σε στιγμές... ποδοσφαιρικής μαγείας μετά το πέρας της προπόνησης της ομάδας του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Not bad @KoponenPetteri...what do you think @FCBarcelona?



#ForçaBarça! pic.twitter.com/BXUD37zUnf