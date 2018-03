Άρχισε να τρελαίνει την Αμερική ο Ζλάταν (vids)

Τι κάνει ο Ζλάταν! Ο νέος επιθετικός των Γκάλαξι πέτυχε δυο γκολ στο εικοσάλεπτο ντεμπούτο του, ολοκληρώνοντας την ανατροπή από το 0-3 σε 4-3!

Ο Σουηδός μπήκε στο 71’ του ντέρμπι του Λος Άντζελες, κάνοντας ντεμπούτο με τη φανέλα των Γκάλαξι, έβαλε ένα εκπληκτικό γκολ στο 77’ και στη συνέχεια πανηγύρισε με την ψυχή του την επάνοδό του στην αγωνιστική δράση. Το καλύτερο το άφησε για το τέλος. Με γκολ στις καθυστερήσεις ολοκλήρωσε την τεράστια ανατροπή!

Oh my goodness Zlatan Ibrahimovic with a filthy goal in his debut for LA Galaxy pic.twitter.com/ysTNH07zWU

— Jesse Foster (@Jesse__Foster) March 31, 2018