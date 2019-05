Πρώτος σκόρερ στη Serie A ο Κουαλιαρέλα (pics)

Στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ στη Serie A τερμάτισε ο άσος της Σαμπντόρια Φάμπιο Κουαλιαρέλα!



Ο 36χρονος φορ ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα σκοράροντας 26 τέρματα και κατέκτησε την πρώτη θέση της σχετικής λίστας αφήνοντας πίσω του τους Ντουβάν Ζαπάτα (23), Κρίστοφερ Πιόντεκ (22) και Κριστιάνο Ρονάλντο (21).



Από αυτά τα 26 γκολ του Κουαλιαρέλα, μόλις τα 9 προήλθαν από το σημείο του πέναλτι.



Δείτε παρακάτω τα σχετικά tweet:

OFFICIAL: Fabio Quagliarella wins the 2018-19 Capocannoneire!



3rd Sampdoria winner in history

1st since Gianluca Vialli (1990-91)

Five goals clear of Cristiano Ronaldo



Not a bad effort for a 36-year-old! pic.twitter.com/JXz6hC3jCn