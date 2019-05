Παρουσίασε τη νέα της φανέλα για την επόμενη σεζόν η Γιουβέντους

Tην νέα της φανέλα για την σεζόν 2019-2020 παρουσίασε και επίσημα η Γιουβέντους.

Οι πρωταθλητές Ιταλίας θα αγωνίζονται μετά από πολύ καιρό χωρίς τις καθιερωμένες φανέλες με τις ασπρόμαυρες κάθετες ρίγες. Η νέα φανέλα είναι χωρισμένη σε δύο πλαίσια (άσπρο και μαύρο) τα οποία διαχωρίζει μια λεπτή ροζ γραμμή, ενώ τα μανίκια είναι σε διαφορετικό χρώμα, ένα μαύρο και ένα άσπρο. Την φανέλα παρουσίασαν διάφοροι αστέρες των "μπιανκονέρι" όπως είναι ο Ντιμπάλα, ο Κιελίνι και ο Ρονάλντο.

Δείτε πιο κάτω την παρουσίαση της εντός έδρας φανέλας της Γιουβέντους:

A choice. An oath. Stand together. BE THE STRIPES. ⚫️⚪️



Introducing our new 19/20 home kit by @adidasfootball – get yours now: https://t.co/lLiqnGe5O1 #ForzaJuve #DareToCreate #BeTheStripes pic.twitter.com/Z2dOaUzc7s