Πρόστιμο για τη βουτιά στο σιντριβάνι! (video)

Η δημοτική αρχή της Ρώμης επέβαλε πρόστιμο στον πρόεδρο της Ρόμα Τζέιμς Παλότα για τη βουτιά στο σιντριβάνι, με τον Ιταλό παράγοντα να μην... ενοχλείται και να προχωράει σε δωρεά-μαμούθ για την ανακατασκευή του!





Ο πρόεδρος και συνιδιοκτήτης της Ρόμα Τζέιμς Παλότα αποφάσισε να βουτήξει στο σιντριβάνι της "Piazza del Popolo" στο πλαίσιο των εορτασμών για την ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, ύστερα απ' το θριαμβευτικό 3-0 επί της Μπαρτσελόνα.



00:00: #ASRoma President Pallotta celebrates 3-0 win by jumping in Piazza del Popolo fountain.



09:00: Pallotta fined €450 for jumping in fountain.



15:00: Pallotta apologises, pays fine & donates €230,000 to fix fountain in front of Pantheon.



