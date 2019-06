Στη Λεβερκούζεν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντάλεϊ Σινγκράβεν. Ο Γερμανικός Σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του από τον Άγιαξ.



Ο 23χρονος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2023, ενώ ο Άγιαξ θα βάλει στα ταμεία του περίπου 5 εκατ. ευρώ από την πώλησή του.



TRANSFER NEWS



23-year-old Daley Sinkgraven joins the Werkself from Ajax on a four-year contract! #DaleyNews pic.twitter.com/bc3cBCUoqR