Ανακοίνωσε Λεσλ η Έβερτον

Τη συμφωνία της με τον Γιόνας Λεσλ, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, ανακοίνωσε η Έβερτον.

Ο 30χρονος Δανός ήταν κατά την σεζόν που τελείωσε ο βασικός τερματοφύλακας της Χάντερσφιλντ, η οποία όμως τερμάτισε τελευταία και υποβιβάστηκε από την Premier League.

Ο διεθνής γκολκίπερ μένει ελεύθερος στις 30 Ιουνίου και συμφώνησε να μετακομίσει στον σύλλογο του Λίβερπουλ, όπου πάντως αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως μπακ-απ του βασικού τερματοφύλακα της εθνικής Αγγλίας, Τζόρνταν Πίκφορντ.

| @JonasLoessl will join #EFC on 1 July, signing a three-year contract until the end of June 2022!