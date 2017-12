Λαχτάρα με Λουκάκου στο «Ολντ Τράφορντ» (vid)

Ο Ρομέλου Λουκάκου τραυματίστηκε στο κεφάλι σε μία εναέρια διεκδίκηση και αποχώρησε με φορείο από το «Ολντ Τράφορντ».



Τρόμαξαν με τον Ρομέλου Λουκάκου στο «Ολντ Τράφορντ». Ο Βέλγος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τραυματίστηκε σε εναέρια σύγκρουση στο 15ο λεπτό του αγώνα με την Σαουθάμπτον, προσγειώθηκε άσχημα στον αγωνιστικό χώρο και αποχώρησε με φορείο.



Μάλιστα οι γιατροί ακινητοποίησαν τον Λουκάκου, ο οποίος έμεινε για περίπου τέσσερα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο, πριν αποχωρήσει με το φορείο, αλλά και με μάσκα οξυγόνου από τον αγωνιστικό χώρο!

Not sure what happened to lukaku here. Maybe it’s a bad angle pic.twitter.com/PxKbrGbSnf