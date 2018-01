Οι τυχεροί της Χοροεσπερίδας της Γυναικείας ομάδας

Πιο κάτω παρατίθενται οι τυχεροί λαχνοί της Χοροεσπερίδας που πραγματοποίησε η Γυναικεία Ποδοσφαιρική ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ:





Τραπέζι αξίας €50 στην ΑΕΛ Λακατάμειας, στηΛακατάμεια – Αριθμός λαχνού 097

Τραπέζι για 2 άτομα αξίας €60 στο εστιατόριο "China Spice" στη Λευκωσία - Αριθμός λαχνού 1273

Περιποίηση νυχιών (μανικιούρ) από το ινστιτούτο αισθητικής "Beauty and You" στον Άγιο Δομέτιο - Αριθμός λαχνού 2459

Πίττες σουβλάκια (τέσσερις στο σύνολο), στην ταβέρνα «ΥΠΑΡΧΩ» στα Λατσιά - Αριθμός λαχνού1024



Τραπέζι για 2 άτομα στην ταβέρνα «Αυθεντικές Γεύσεις», σταΛατσιά - Αριθμός λαχνού 352

Voucher αξίας ΕΥΡΩ 30.00 από την εταιρεία «IM Working on It» - Computer repair service · Computer shop · Business service στα Λατσιά - Αριθμός λαχνού 506

Voucher αξίας ΕΥΡΩ 30.00 από την εταιρεία «IM Working on It» - Computer repair service · Computer shop · Business service στα Λατσιά - Αριθμός λαχνού 2862

Voucher αξίας ΕΥΡΩ 30.00 από την εταιρεία «IM Working on It» - Computer repair service · Computer shop · Business service στα Λατσιά - Αριθμός λαχνού 915

Τραπέζι για 2 άτομα στην ταβέρνα «ΘΩΜΑΣ» στα Λατσιά - Αριθμός λαχνού 1222

Διανυχτέρευση για 2 άτομα, για 2 βράδια, με πρωινό στο ξενοδοχείο Platinum, στη Κακοπετριά, μέχρι το τέλος Μαρτίου - Αριθμός λαχνού 2274

Set από 2 plug through led night light από την εταιρεία ELMASCO LTD -Αριθμός λαχνού 1436

Οικονομικοί Λαμπτήρες (5) από την εταιρεία ELMASCO LTD - Αριθμός λαχνού 207



Οικονομικοί Λαμπτήρες (5) από την εταιρεία ELMASCO LTD - Αριθμός λαχνού 2343

Διανυχτέρευση για 2 άτομα για 1 βράδυ στη Λεμεσό ή στην Πάφο, από την ταξιδιωτική εταιρεία SKYLAB TRAVELS LTD, στη Λευκωσία, μέχρι τις 31/03/18 - Αριθμός λαχνού 2229

Δωροκουπόνι αξίας €50 από το κέντρο αισθητικής και ευεξίας MEDICONCEPT, στη Λευκωσία - Αριθμός λαχνού 2916

Δωροκουπόνι αξίας €50 από το κέντρο αισθητικής και ευεξίας MEDICONCEPT, στη Λευκωσία - Αριθμός λαχνού 1169

Δωροκουπόνι αξίας €50 από το κέντρο αισθητικής και ευεξίας MEDICONCEPT στη Λευκωσία - Αριθμός λαχνού 1042

Δωροκουπόνι αξίας €30 από το Retail Store Laiko, Cosmos Trading Ltd στo Δάλι - Αριθμός λαχνού 462

Δωροκουπόνι για 4 ψαρομεζέδες στην ψαροταβέρνα ΜΙΧΑΛΗΣ – ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ, στον Άγιο Επιφάνειο - Αριθμός λαχνού 2455

Τραπέζι για 2 άτομα στην ταβέρνα «Καθ’ οδόν», στη Λευκωσία - Αριθμός λαχνού 2982

Τραπέζι για 2 άτομα στην ταβέρνα «Καθ’ οδόν», στη Λευκωσία - Αριθμός λαχνού 2754



Ασύρματο τηλέφωνο από την εταιρεία Y.N Microphone.Com Limited - Αριθμός λαχνού 618

Συνδρομή για ένα μήνα στο γυμναστήριο ΤΙΤΑΝΕΣ στο Γέρι - Αριθμός λαχνού 1121

Συνδρομή για ένα μήνα στο γυμναστήριο ΤΙΤΑΝΕΣ στο Γέρι - Αριθμός λαχνού 728

Δωροκουπόνι αξίας €30 από το κομμωτήριο HEADLINE στη Λευκωσία - Αριθμός λαχνού 2900

Δωροκουπόνι αξίας €30 από το κομμωτήριο HEADLINE στη Λευκωσία - Αριθμός λαχνού 2868

Δωροκουπόνι για κρέας αξίας €50 από το κρεοπωλείο ΔΙΚΩΜΟ στα Λατσιά - Αριθμός λαχνού 974

Δωροκουπόνι αξίας €50 από το κατάστημα αθλητικών ειδών PSB Premium Sports Brands, στην Έγκωμη - Αριθμός λαχνού 2502

Ανταλλακτικά / Service αξίας €50 από την εταιρεία Α.ΨΑΛΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ - Αριθμός λαχνού 333



Παρακαλούνται οι τυχεροί όπως επικοινωνήσουν στον τηλεφωνικό αριθμό 99185458, για να διευθετηθεί η παράδοση του δώρου τους.