Ερμής: Συμφωνία με Γερμανική εταιρεία

Χορηγός του Ερμή για τα επόμενα δυο χρόνια θα είναι μια εταιρεία γερμανικών συμφερόντων, όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος της Αραδίππου.



Η ανακοίνωση



Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Ερμη Αραδίππου ανακοινώνουν ότι για τα επόμενα 2 χρόνια ,ως μια από τις Χορηγούς της Ομάδας μας θα είναι η Εταιρία Γερμανικών Συμφερόντων SOCCERION LTD.



H SOCCERION LTD εχει Γραφεία στο Eindhoven της Ολλανδίας οπως και στην Βαλεττα της Μάλτας και έχει αρχίσει πρόσφατα και δραστηριοποιείται στους τομεις:



Sports Management



Web Marketing &



Financial Producting Services



Η Εταιρία και οι Νόμιμοι εκπροσωποι της κ.κ. Wolfgang Rolff και Thomas Von Heezen θα παρουσιασθούν σε ειδική εκδήλωση μαζι με τους άλλους Χορηγούς της Ομάδας μας λίγο πριν την επίσημη έναρξη της Νέας Περιόδου.



Το λογότυπο της SOCCERION LTD θα διαφημίζεται στο πίσω μέρος της φανέλας της Ανδρικής μας Ομάδας.