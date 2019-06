Στον ΑΠΟΕΛ ο Δρ. Δημήτρης Τσούκας

Την πρόσληψη του Δρ. Δημήτρη Τσούκα στη θέση του Δρ. Νίκου Τζουρούδη, ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ.

Η ανακοίνωση

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δρ. Δημήτρη Τσούκα.

Η συνεργασία είναι διετούς διάρκειας.

Ο Δρ. Τσούκας θα είναι ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ομάδας μας.

Ο Δημήτρης Τσούκας είναι ορθοπεδικός χειρουργός εξειδικευμένος στις αθλητικές κακώσεις. Είναι Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπεδικής και Αθλητιατρικής Χειρουργικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Είναι Πρόεδρος του Τμήματος Αθλητικών Κακώσεων της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοπεδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας, μέλος πολλών παγκόσμιων Αθλητιατρικών επιστημονικών εταιρειών και τακτικός προσκεκλημένος ομιλητής και εκπαιδευτής ορθοπεδικών και αθλητιατρικών συνεδρίων. Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής αρθροσκοπικών χειρουργείων, παγκόσμιος εκπαιδευτής στη χρήση βλαστοκυττάρων και ορθοβιολογικών θεραπειών της αμερικανικής εταιρείας TERUMO BCT. Είναι κάτοχος πιστοποίησης στην ιατρική ποδοσφαίρου από την ΟΥΕΦΑ και την FC Barcelona και έχει διατελέσει επικεφαλής ιατρός σε πολλές επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας στην Ελλάδα. Είναι μέλος της ιατρικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας πετόσφαιρας, ενώ έχει εργαστεί και στο κυπριακό ποδόσφαιρο, αφού πέρυσι ήταν ο υπεύθυνος ιατρός της Ανόρθωσης.

Dimitrios Tsoukas M.D. MSc (HSM)

• Director Minimally Invasive Orthopaedic and Sports Medicine Surgery Clinic Athens Medical Center.

• Chairman of the Executive Committee of the Sports Injuries Section of the Hellenic Association of Orthopaedic Surgery and Traumatology HAOST.

• Director MIOSMED Center an ISAKOS and ICRS approved teaching center.

Ο Δρ. Δημήτρης Τσούκας θα πληρώσει τη θέση που αφήνει ο Δρ. Νίκος Τζουρούδης, ο οποίος έδωσε την παραίτησή του. Ως ΑΠΟΕΛ επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τον Δρ. Τζουρούδη και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του καριέρα και στην προσωπική του ζωή.