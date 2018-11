Επιτυχής ήταν η επέμβαση που υποβλήθηκε ο Ντάνι Μπενίτεθ όπως ενημέρωσε το γραφείο Τύπου της ΑΕΛ.

Η ενημέρωση:

Σε επιτυχή επέμβαση υποβλήθηκε πριν από λίγο ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας Ντάνι Μπενίτεθ μετά από διάγνωση κήλης στην περιοχή κοιλιακών - προσαγωγών.

Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και να είναι σύντομα πίσω στην ομάδα μας. Get well soon Dani Gonzalez Benitez!!!