Ανακοίνωσε Φελκ η ΕΝΠ

Τη συνεργασία της με τον Δανό τεχνικό Κάριτ Φέλκ ανακοίνωσε το απόγευμα η ΕΝΠ.

Αναλυτικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ε.Ν.Π. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσληψη του κ. Carit Falch (Κάριτ Φελκ) στην θέση του προπονητή. Ο κ. Falch κατάγεται από την Δανία (γεννημένος στις 16 Δεκεμβρίου 1976) και είναι κάτοχος διπλώματος UEFA PRO. Εργάστηκε ως Head Coach, Head of Consept and Talents, Academy Director και Analyst and Scout στην Superleague της Δανίας στις ομάδες FC Nordsjælland, FC Helsingør, HB Køge και Brønshøj BK.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην FC Nordsjælland, ως αναλυτής και επικεφαλής ανάπτυξης νέων, ο σύλλογος είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα Δανίας και κατάφερε να προκριθεί στους ομίλους του Champions League.

Συμμετείχε ενεργά στην οικοδόμηση της FC Nordsjælland, στο στυλ παιχνιδιού της και στην γενική ιδέα ανάπτυξης νεαρών ποδοσφαιριστών.

Ο κ. Falch συνεργάστηκε επίσης με την ομοσπονδία της Δανίας για την ανάπτυξη των καλύτερων νέων ταλέντων για τις Εθνικές ομάδες, καθώς επίσης και με την Λιθουανική Ομοσπονδία ως επικεφαλής προπονητής για την ομάδα U21, όπου και εφάρμοσε μια νέα αντίληψη και φιλοσοφία στο στυλ παιχνιδιού.

Ευχόμαστε στον κ. Falch καλή αρχή και είμαστε σίγουροι θα οδηγήσει την ομάδα μας σε πολλές επιτυχίες.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Ε.Ν.Π.