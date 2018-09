Αποφάσεις Αθλητικού Δικαστή

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης αφού εξέτασε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Ανδρέα Μ. Αργυρού κατά του Άνθου Λοϊζίδη Ποδοσφαιριστή της ΔΟΞΑΣ Κατωκοπιάς που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά (ενώ η μπάλα ήταν εκτός παιδείας ο ποδοσφαιριστής έσπρωξε στον πρόσωπο αντίπαλο ποδοσφαιριστή) στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U16 ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου /04.09.2018 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από δύο αγώνες και πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2018-2019. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση ΠΑΦΟΣ F C – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/01.09.2018 (2η Αγωνιστική). Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2018-2019 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου /01.09.2018 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2018-2019. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου /02.09.2018 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος U19 A’ Κατηγορίας ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών/01.09.2018 (1η Αγωνιστική)

Απόφαση: Πρόστιμο.



*Καταγγελία κατά:

(1)της ΠΕΓΕΙΑΣ 2014: α) γιατί δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες της Εγκυκλίου με Αρ. 308/2017-208 ημερομηνίας 07.09.2018 και συγκεκριμένα είχε γραμμένο στο φύλλο αγώνα άτομο (ποδοσφαιριστή) που δεν ήταν καταχωρημένος στο σύστημα (1η Αγωνιστική) Απόφαση: Πρόστιμο. (β) ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων και την Προκήρυξη της Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 στον αγώνα Πρωταθλήματος U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΑΧΥΡΩΝΑΣ Λιοπετρίου – ΠΕΓΕΙΑ 2014/02.09.2018 χρησιμοποίησε αντικανονικά τον ποδοσφαιριστή Χρίστο Αντωνιάδη και συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής δεν ανήκει στο σωματείο (1η Αγωνιστική)

Απόφαση: Πρόστιμο.



(2) του ποδοσφαιριστή Χρίστου Αντωνιάδη ότι έλαβε μέρος αντικανονικά ενώ δεν εδικαιούτο να αγωνισθεί στον αγώνα Πρωταθλήματος U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 ΑΧΥΡΩΝΑΣ Λιοπετρίου – ΠΕΓΕΙΑ 2014/02.09.2018 γιατί δεν ανήκει στο σωματείο (1η Αγωνιστική) Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από δύο αγώνες και πρόστιμο.



*Ο αγώνας Πρωταθλήματος U19 Γ’ Κατηγορίας ΑΧΥΡΩΝΑΣ Λιοπετρίου – ΠΕΓΕΙΑ 2014/02.09.2018 για την τύχη του (1η Αγωνιστική). Απόφαση:

Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Αχυρώνα Λιοπετρίου.



*Καταγγελία κατά: (1) της ΠΑΦΟΥ F C:

(α) γιατί δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες της Εγκυκλίου με Αρ. 308/2017-208 ημερομηνίας 07.09.2018 και συγκεκριμένα είχε γραμμένο στο φύλλο αγώνα άτομο (ποδοσφαιριστή) που δεν ήταν καταχωρημένος στο σύστημα (1η Αγωνιστική)

Απόφαση: Πρόστιμο.



(β) ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων και την Προκήρυξη της Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2018-2019 στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U15 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΠΑΦΟΣ F C/01.09.2018 χρησιμοποίησε αντικανονικά τον ποδοσφαιριστή Χρίστο Πασπαστυλιανού και συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής δεν ανήκει στο σωματείο (1η Αγωνιστική)

Απόφαση: Πρόστιμο.



(2) του ποδοσφαιριστή Χρίστου Παπαστυλιανού ότι έλαβε μέρος αντικανονικά ενώ δεν εδικαιούτο να αγωνισθεί στον αγώνα Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U15 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΠΑΦΟΣ F C /01.09.2018 γιατί δεν ανήκει στο σωματείο (1η Αγωνιστική).



Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από δύο αγώνες και πρόστιμο. *Ο αγώνας Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U15 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΠΑΦΟΣ F C/01.09.2018 για την τύχη του (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Νέας Σαλαμίνας.