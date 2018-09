Με ταυτοποίηση στη Ρώμη (ανακοίνωση)

Ανακοίνωση για τα εισιτήρια της πρεμιέρας των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ απέναντι στη Λάτσιο εξέδωσε ο Απόλλωνας. Η ομάδα της Λεμεσού τονίζει ότι θα υπάρξει ταυτοποίηση στην είσοδο του γηπέδου.

Αναλυτικά



Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει τους φίλους της ομάδας μας οι οποίοι προτίθενται να ταξιδέψουν μεμονωμένα στην Ιταλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας μας για την 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Europa League, με αντίπαλο την SSLazioτην Πέμπτη (20/09), ότι θα μπορούν να εξασφαλίσουν τα εισιτήρια τους από το Apollon Official Store από αύριο Πέμπτη (13/09, 09:00).



Η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί από την γηπεδούχο ομάδα στα 25 ευρώ.



Ωράριο Apollon Official Store:



Πέμπτη: 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00



Παρασκευή: 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00



Σάββατο: 09:00 - 14:30



Δευτέρα: 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00



Τρίτη: 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00



Παρακαλούνται οι φίλαθλοι της ομάδας μας όπως προσκομίσουν τα πιο κάτω στοιχεία κατά την αγορά των εισιτηρίων στο Apollon Official Store:



- Ονοματεπώνυμο



- Ημερομηνία Γέννησης



Κατά την είσοδο σας στο στάδιο είναι απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη ενός επίσημου εγγράφου (ταυτότητα ή διαβατήριο) με το οποίο θα γίνεται η ταυτοποίηση του προσώπου. Διαδικασία την οποία ορίζει αυστηρά η UEFA.



Σε αντίθετη περίπτωση η διεύθυνση του σταδίου δεν θα επιτρέψει την είσοδο σε κανένα οπαδό του οποίου το εισιτήριο, δεν θα ταυτοποιείται με τα στοιχεία τα οποία έδωσε για την παραλαβή του.



Επίσης, για τους φίλους της ομάδας μας οι οποίοι είναι κάτοικοι εξωτερικού και θα ταξιδεύσουν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, θα ακολουθήσει επίσημη ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες για το πως και από πού θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους στην Ρώμη.



* Για περισσότερες πληροφορίες στο 2535 1954.



Γραφείο Τύπου



Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ

