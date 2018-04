Εισιτήρια με Πάφο (Ημιτελικά Κυπέλλου)

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει στους φίλους της ομάδας μας, ότι από το πρωί του Σαββάτου (14/04, 09:00), αρχίζει η προπώληση των εισιτηρίων για τον εντός έδρας αγώνα Κυπέλλου Coca-Cola με την PAFOS FC, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18/04 στις 18:00 στο Τσίρειο στάδιο



Σημείο προπώλησης, το Apollon Official Store το οποίο βρίσκεται στην οδό Γλάδστωνος 69 (τηλ. 2535 1954).



Η τιμή των εισιτηρίων έχει οριστεί ως εξής:



Kανονικό: 15 ευρώ





Μαθητικό:10 ευρώ (απαραίτητη η παρουσίαση εισιτηρίου διαρκείας TEENS, ταυτότητας ή φοιτητικής κάρτας κατά την αγορά, καθώς ο αριθμός των μαθητικών εισιτηρίων είναι περιορισμένος).





Παιδιά κάτω των 12 ετών θα εισέρχονται δωρεάν (υποχρεωτική συνοδεία από ενήλικα).





Οι φίλοι της ομάδας μας μπορούν να εξασφαλίσουν το εισιτήριο τους μέσω της υπηρεσίας ONLINE και μέσω της νέας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου Apollon FC - Official Ticketing App.





* Οι χρήστες της εφαρμογής κινητού θα έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται στο Τσίρειο Στάδιο από την είσοδο GOLD, η οποία βρίσκεται δίπλα από τα γραφεία του Γ.Σ.Ο., παρουσιάζοντας το εισιτήριο τους μέσω της εφαρμογής χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης.





Υπενθυμίζεται ότι ισχύουν ΜΟΝΟ τα εισιτήρια διαρκείας ELITE & PLATINUM 2017-2018.





Οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας GOLD, διατηρούν το δικαίωμα να καθίσουν στο περιφραγμένο χώρο, ΜΟΝΟ με την παρουσίαση του εισιτηρίου διαρκείας τους.





Ώρες λειτουργίας του Apollon Official Store για εισιτήρια με PAFOS FC:



Σάββατο 14/04: 09:00 - 14:30



Κυριακή 15/04: ΚΛΕΙΣΤΟ



Δευτέρα 16/04: 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00



Τρίτη 17/04: 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00



Τετάρτη 18/04: 09:00 - 14:30





Γραφείο Τύπου



Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ