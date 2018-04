Τέλος ο Τσάβι Ρόκα!

Ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ Τσάβι Ρόκα αποχαιρέτησε την ομάδα με γραπτή του δήλωση.

Η ανακοίνωση:



Η Αθλητική Ένωση Κίτιον (ΑΕΚ) Λάρνακας ανακοινώνει ότι έχει αποφασιστεί από κοινού στο τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου να ολοκληρωθεί η συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή της ποδοσφαιρικής μας ομάδας, Xavi Roca.



Μετρώντας τέσσερα χρόνια με επιτυχίες, άψογη σχέση και αγαστή συνεργασία, υπάρχει απεριόριστη εκτίμηση και σεβασμός στον άνθρωπο και επαγγελματία Xavi Roca. Ωστόσο, η επιθυμία του ίδιου να αναζητήσει νέες ποδοσφαιρικές προκλήσεις, αλλά και με πρώτιστο γνώμονα το καλό της ομάδας, πάρθηκε αυτή η απόφαση μετά από ώριμη σκέψη και μεγάλο προβληματισμό.



Όλη η οικογένεια της ΑΕΚ το λιγότερο που επιθυμεί να πει είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Xavi, για την απόλυτη αφοσίωση και επαγγελματισμό που επέδειξε από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα στην ομάδα μας και ήταν σημαντικός πρωτεργάτης στο να μεγαλώνει διαρκώς τον ποδοσφαιρικό... κυβισμό της και να έχει καταστεί πλέον μόνιμη πρωταγωνίστρια.



Στην ΑΕΚ είμαστε μία μεγάλη οικογένεια και ο Xavi ακόμη και μετά την αποχώρησή του θα εξακολουθήσει να παραμένει παντοτινό μέλος της. Η πόρτα της ομάδας μας θα είναι πάντα ανοικτή και του ευχόμαστε κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.



Διευκρινίζουμε ότι άπαντες στην ομάδα μας παραμένουμε προσηλωμένοι και αποφασισμένοι για να παλέψουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου αγώνα της φετινής σεζόν για να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους μας.



Eυχαριστούμε Xavi,



Gracias Xavi.





Ακολουθεί γραπτή δήλωση από τον Xavi Roca:



Ευχαριστώ ΑΕΚ



Dear AEK family:



It has been 4 years, 4 full seasons of my relationship with this wonderful Club. A sensational adventure that has led us to emotions that nobody could ever imagine. It has been a relationship full of commitment, involvement and honesty.



Due to the values on which our cooperation was based, those of respect and sincerity and in a highly emotional moment, I have decided to conclude my term with the Club at the end of this season informing the President and Committee of my personal and professional need to face new challenges.



I will always be grateful for the trust from the entire Committee, with a special mention to our President Mr. Andros Karapatakis, and Evmeos Efthymiades, who with their enormous confidence gave me the opportunity to work with unique professionals at AEK. All of you have my respect and admiration. Thank you very much.



Now is the right time for all of us to be united and focused in order to give the best of our abilities until the end of this season. Have no doubt that I am going to give my best until the last minute.



It has been a pleasure and an honor to be part of this Club. A piece of me will stay with you.



Πάντα στην καρδιά μου. Σ 'αγαπώ AΕΚ.



Xavi Roca