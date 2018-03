"The team that i am talking about is Omonοia"

Μια ευχάριστη έκπληξη ανέμενε την αντιπροσωπεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ που επισκέφθηκε την ιδιωτική παιδική στέγη, «Σπίτι της Ελπίδας». Έφηβος Αφρικανικής καταγωγής, με ενθουσιασμό παρέδωσε ποίημα που έγραψε ο ίδιος, με αφορμή την επίσκεψη της ομάδας μας.

Την στιγμή της ανάγνωσης του ποιήματος, ήταν έκδηλη η συγκίνηση των εκπροσώπων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, αλλά και των εφήβων που διαμένουν στην στέγη. Το ποίημα παρέλαβε εκ μέρους των ποδοσφαιριστών ο Ματ Νταρμπισάιαρ, με την υπόσχεση ότι θα αναρτηθεί στα αποδυτήρια της ομάδας μας.

In this world there is planet

In this planet there is a continent

In this continent there is Europe

In Europe there is Cyprus

In Cyprus there is a club

In this club there is a team

In this team there is a name

In this name there is a heart

In this heart there is courage

In this courage there is love

In this love is joy

In this joy there is a winner

On this winner there is the King

In that King there is Omonia

The team that i am talking about is Omonia

Ab.