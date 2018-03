Αποφάσεις Αθλητικού Δικαστή ( Kαι για Πέτεφ!)

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:





*Καταγγελία του Διαιτητή Ανδρέα Σολωμού κατά του Ηρακλή Μηνά Ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Λάρνακας που αποβλήθηκε γιατί έβρισε τον διαιτητή στον αγώνα Πρωταθλήματος U16 περιόδου 2017-2018 ΑΕΚ Λάρνακας – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/17.03.2018 (28η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ανδρέα Σολωμού κατά του Αιμιλιανού Σεραφείμ ποδοσφαιριστή της ΔΟΞΑΣ Κατωκοπιάς που αποβλήθηκε γιατί έβρισε αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Πρωταθλήματος U16 περιόδου 2017-2018 ΑΕΚ Λάρνακας –ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/17.03.2018 (28η Αγωνιστική).

Απόφαση:Ποινή αποκλεισμού από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ρίψη αντικειμένων κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα από οπαδούς της ομάδας εντός του σταδίου κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για φτύσιμο από οπαδούς της ομάδας στο 76ο λεπτό του αγώνα κατά ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.8 της Προκήρυξης ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ περιόδου 2017-2018.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ Α’ Β’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /14.03.2018.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.8 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΟΚΑ – ΚΟΛΑ περιόδου 2017-2018. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ Α’ Β’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΑΝΟΘΡΩΣΗ Αμμοχώστου – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/14.03.2018.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για ρίψη αντικειμένων κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα από οπαδούς της ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας/17.03.2018 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2017-2018. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας/17.03.2018 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΛΚΗΣ Ορόκλινης λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2017-2018. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΑΛΚΗ Ορόκλινης – ΠΑΦΟΣ F C/17.03.2018 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2017-2018. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΑΛΚΗ Ορόκλινης – ΠΑΦΟΣ F C/17.03.2018 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) για είσοδο στο χώρο των αποδυτηρίων και των αποδυτηρίων των διαιτητών μη εξουσιοδοτημένου ατόμου (δεν ήταν γραμμένος στο φύλλο αγώνος και δεν έφερε ειδικό σήμα κονκάρδα) κατά παράβαση των Κεφαλαίων VII άρθρο 36 και Κεφάλαιο ΙΧ άρθρο 19 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2017-2018

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδια που προκάλεσε φίλαθλος του σωματείου σας μετά το τέλος του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 4 (κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2017-2018. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/17.03.2018 (3η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΘΡΩΣΗΣ Αμμοχώστου λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2017-2018 στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/17.03.2018 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας για φτύσιμο από οπαδό της ομάδας κατά των προπονητών της ομάδας του μετά την λήξη του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (στ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου /18.03.2018 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2017-2018. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/18.03.2018 (3η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του Κωνσταντίνου Καϊάφα προπονητή του ΕΡΜΗ Αραδίππου για αντιαθλητική συμπεριφορά κατά παράβαση του άρθρου 4 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/18.03.2018 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Λούκα Χατζηλούκα, προπονητή της ΔΟΞΑΣ Κατωκοπιάς για αντιαθλητική συμπεριφορά κατά παράβαση του άρθρου 4 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA B’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/18.03.2018 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της Ε Ν ΘΟΙ Λακατάμιας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 Ε Ν ΘΟΙ Λακατάμειας – ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας/16.03.2018 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του Γεώργιου Κοσμά προπονητή της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Δερύνειας που αποβλήθηκε στο 57ο λεπτό του αγώνα για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον προπονητή της αντίπαλης ομάδας και για αντιαθλητική συμπεριφορά προς το διαιτητή του αγώνα μετά την αποβολή του κατά παράβαση των άρθρων 4 (γ) και 9 (ε) και (ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/17.03.2018 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Μιχάλη Μάρκου προπονητή του ΔΙΓΕΝΗ Ορόκλινης που αποβλήθηκε στο 47ο λεπτό του αγώνα για έντονες διαμαρτυρίες και για αντιαθλητική συμπεριφορά προς τους διαιτητές του αγώνα μετά την αποβολή του κατά παράβαση του άρθρου 4 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΑΣΙΛ Λύσης – ΔΙΓΕΝΗΣ Ορόκλινης/17.03.2018 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Γιώργου Κώστα αρχηγού της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε στο 27ο λεπτό του αγώνα προς τον πάγκο της αντίπαλης ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 4 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΠΑΕΕΚ Κερύνειας – Π. Ο. Ξυλοτύμπου 2006/17.03.2018 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του Ε Ν Υ ΔΙΓΕΝΗ Ύψωνα γιατί δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες της Εγκυκλίου με Αρ. 308/2017-2018 ημερομηνίας 07.09.2017 και συγκεκριμένα είχε γραμμένο στο φύλλο αγώνα άτομο που δεν ήταν καταχωρημένο στο σύστημα comet

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του Δημήτρη Παναγιώτου παράγοντα του Ε Ν Υ ΔΙΓΕΝΗ Ύψωνα που αποβλήθηκε στο 90ο λεπτό του αγώνα για αντιαθλητική συμπεριφορά προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 4 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από δύο αγώνες και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς – Ε Ν Υ ΔΙΓΕΝΗΣ Ύψωνα/17.03.2018 (25η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του Λούκα Αριστοδήμου τραυματιοφορέα του ΘΟΪ Λακατάμιας που αποβλήθηκε στο 85ο λεπτό του αγώνα για αντιαθλητική συμπεριφορά προς τον έφορο της αντίπαλης ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 4 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος U19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 Ε Ν ΘΟΙ Λακατάμειας – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου /18.03.2018 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά Μιχάλη Μέρτακκα εφόρου της Ε Ν Παραλιμνίου που αποβλήθηκε στο 85ο λεπτό του αγώνα για αντιαθλητική συμπεριφορά προς τον τραυματιοφορέα της αντίπαλης ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 4 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος U19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 Ε Ν ΘΟΙ Λακατάμειας – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου /18.03.2018 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Διακοπέντας Αγώνας Πρωταθλήματος U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου – ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς/18.03.2018 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Οθέλλου.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίο Νήσου – Ε Ν Υ ΔΙΓΕΝΗΣ Ύψωνα/18.03.2018 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΜΕΑΠ. Πρόστιμο στην Ε.Ν.Υ.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) για ανάρτηση πανό ακατάλληλο για αθλητικές εκδηλώσεις κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων στο γήπεδο κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (δ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για πυροδότηση επικίνδυνων αντικειμένων κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (γ) (1) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά την λήξη του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (γ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ε) για ζημιές που προκάλεσαν οι οπαδοί στον αγωνιστικό χώρο κατά τη λήξη του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα ΚΥΠΕΛΛΟΥ FUTSAL Ημιτελική Φάση περιόδου 2017-2018 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΟΜΟΝΟΙΑ/ARARAT/15.03.2018.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας λόγω παράλειψης πληρωμής ζημιών που προκάλεσαν οι οπαδοί του στο κλειστό αθλητικό γήπεδο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» κατά την διάρκεια του αγώνα FUTSAL SUPER CUP περιόδου 2016-2017 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου /14.09.2016 κατά παράβαση των παραγράφων 34 μέχρι και 38 του Κεφαλαίου 8 της Προκήρυξης FUTSAL περιόδου 2017-2018.

Απόφαση: Προθεσμία για συμμόρφωση μέχρι τις 18 Απριλίου 2018.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου λόγω παράλειψης πληρωμής ζημιών που προκάλεσαν οι οπαδοί της στο κλειστό αθλητικό γήπεδο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» κατά την διάρκεια του αγώνα FUTSAL SUPER CUP περιόδου 2016-2017 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Αμμοχώστου /14.09.2016 κατά παράβαση των παραγράφων 34 μέχρι και 38 του Κεφαλαίου 8 της Προκήρυξης FUTSAL περιόδου 2017-2018.

Απόφαση: Προθεσμία για συμμόρφωση μέχρι τις 18 Απριλίου 2018.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου λόγω παράλειψης πληρωμής ζημιών που προκάλεσαν οι οπαδοί της στο στάδιο Γ.Σ.Π. κατά την διάρκεια του αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Α’ Φάση περιόδου 2017-2018 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου /28.10.2017 κατά παράβαση των παραγράφων 62 μέχρι και 66 του Κεφαλαίου 7 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA περιόδου 2017-2018.

Απόφαση: Προθεσμία για συμμόρφωση μέχρι τις 18 Απριλίου 2018.

*Καταγγελία κατά του ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΥ/ΣΑΛΑΜΙΝΑ Λειβαδιών γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €300= που επιβλήθηκε στο Γιώργο Ζωίτσα ποδοσφαιριστή του σωματείου του και στο σωματείο του στις 07.02.2018 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ/ΣΑΛΑΜΙΝΑ Λειβαδιών – ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ Σωτήρας /27.01.2018 αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €3400= που επιβλήθηκε στο σωματείο της στις 14.02.2018 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2017-2018 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/31.01.2018 αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών. Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €100= που επιβλήθηκε στο σωματείο της στις 14.02.2018 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος U19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/03.02.2018 αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €100= που επιβλήθηκε στο σωματείο της στις 14.02.2018 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος U14 περιόδου 2017-2018 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΠΑΦΟΣ F C/03.02.2018 αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €1500= που επιβλήθηκε στο σωματείο της στις 14.02.2018 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2017-2018 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/31.01.2018 αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών. Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €2600= που επιβλήθηκε στο σωματείου της και στο Γεώργιο Καρατζιά προπονητή του σωματείου της στις 14.02.2018 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος U16 περιόδου 2017-2018 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΠΑΦΟΣ F C /28.01.2018 αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών. Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €2600= που επιβλήθηκε στο σωματείου της και στον Παύλο Αργυρού προπονητή του σωματείου της στις 14.02.2018 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος U15 περιόδου 2017-2018 ΠΑΦΟΣ F C - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών /27.01.2018 αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών. Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Ιβάιλο Πέτεφ προπονητή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για δηλώσεις που προέβη σε Βουλγάρικο Μέσο Ενημέρωσης και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα www.blitz.bg και οι οποίες αναδημοσιεύτηκαν σε Κυπριακά μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αθλητικές ιστοσελίδες στις 20.03.2018 οι οποίες είναι εκτός των πλαισίων της αθλητοπρέπειας και/ή του τιμίου παιχνιδιού και/ή που μπορούν να συμβάλλουν σε δυσπιστία κατά του αθλήματος και/ή λειτουργών του αθλήματος και/ή που μπορούν να συμβάλουν και/ή να υποκινήσουν αντιαθλητικές ενέργειες και/ή που γελοιοποιούν το άθλημα ή άτομα που ενέχονται στο άθλημα και/ή που είναι μειωτικές για το άθλημα ή μειωτικές για τα άτομα που ενέχονται στο άθλημα με οποιοδήποτε τρόπο και/ή που είναι σαρκαστικές για το άθλημα και/ή άτομα που ενέχονται σε αυτό και/ή που μειώνουν το κύρος της Διαιτησίας κατά παράβαση του άρθρου 4 (ιστ) (i) (ii) (iii) και 9 (ιε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.