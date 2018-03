Οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:



*Καταγγελία του Διαιτητή Κυριάκου Χριστοδούλου κατά του Ραφαήλ Αναστασίου Ποδοσφαιριστή της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας που αποβλήθηκε γιατί στέρησε καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας/11.03.2018 (22η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Προκόπη Χατζησολωμού κατά του Μιχάλη Μικέλλη ποδοσφαιριστή της ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς που αποβλήθηκε γιατί έβρισε και απείλησε τον διαιτητή στον αγώνα Πρωταθλήματος U19 B’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς – ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας/11.03.2018 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία της Διαιτητή Χρύσως Γεωργίου κατά του Νικόλα Σταύρου ποδοσφαιριστή του ΕΘΝΙΚΟΥ Λατσιών που αποβλήθηκε γιατί έβρισε το Β’ Βοηθό στον αγώνα Πρωταθλήματος U19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/11.03.2018 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C:

(α) για μεταφορά και/ή κατοχή επικίνδυνων αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας εντός του σταδίου κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (δ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση από οπαδούς της ομάδας επικίνδυνων αντικειμένων πριν την έναρξη του αγώνα στην κερκίδα κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (γ) (1) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.8 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΟΚΑ – ΚΟΛΑ περιόδου 2017-2018. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο

στον αγώνα ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ Α’ Β’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΠΑΦΟΣ F C – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/07.03.2018.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2017-2018. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας/11.03.2018 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2017-2018. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας/11.03.2018 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του Β’ ημιχρόνου κατά 3 λεπτά κατά παράβαση του άρθρου 4 (α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA B’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΑΕΛ Λεμεσού – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/10.03.2018 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2017-2018. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΑΕΛ Λεμεσού – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/10.03.2018 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2017-2018. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Β’ Φάση B’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΠΑΦΟΣ F C – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/12.03.2018 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΡΜΗ Αραδίππου λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2017-2018. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Β’ Φάση B’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΠΑΦΟΣ F C – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/12.03.2018 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου:

(α) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά τη λήξη του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ)

Απόφαση:

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2017-2018.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /11.03.2018 (2η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου Χ.18 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2017-2018 στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2017-2018 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /11.03.2018 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου για ζημιές που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο 93ο λεπτό του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10 (η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου/09.03.2018 (22η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Παναγιώτη Κίτρου γυμναστή της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Δερύνειας που αποβλήθηκε στο 89ο λεπτό του αγώνα για έντονες διαμαρτυρίες κατά παράβαση του άρθρου 4 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας/11.03.2018 (22η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΟΝΗΣΙΛΛΟΥ Σωτήρας 2014 γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Λυμπιών – ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ Σωτήρας 2014/10.03.2018 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Διακοπέντας Αγώνας Πρωταθλήματος U19 B’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Λυμπιών/11.03.2018 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Ερμή.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος U19 B’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΔΙΓΕΝΗΣ Ορόκλινης – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/11.03.2018 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ υπέρ της ΠΑΕΕΚ. Πρόστιμο στο Διγενή.*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/11.03.2018 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ υπέρ του Ακρίτα. Πρόστιμο στην ΑΠΕΑ.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος U19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς – ΑΧΥΡΩΝΑΣ Λιοπετρίου/11.03.2018 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Φοίνικα. Πρόστιμο στον Αχυρώνα.

*Καταγγελία κατά του ΟΘΕΛΛΟΥ Αθηαίνου γιατί δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες της Εγκυκλίου με Αρ. 348/2017-2018 ημερομηνίας 02.10.2017 και συγκεκριμένα είχε γραμμένο στο φύλλο αγώνα άτομο που δεν ήταν καταχωρημένο στο σύστημα comet στον αγώνα Πρωταθλήματος U16 B’ περιόδου 2017-2018 ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου – ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου/11.03.2018 (20η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΖ Ζακακίου γιατί δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες της Εγκυκλίου με Αρ. 348/2017-2018 ημερομηνίας 02.10.2017 και συγκεκριμένα είχε γραμμένο στο φύλλο αγώνα άτομο που δεν ήταν καταχωρημένο στο σύστημα comet στον αγώνα Πρωταθλήματος U14 περιόδου 2017-2018 ΑΕΖ Ζακακίου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /10.03.2018 (27η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €200= που επιβλήθηκε στο σωματείο της στις 31.01.2018 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2017-2018 ΠΑΦΟΣ F C – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας /09.12.2017 αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €100= που επιβλήθηκε στο σωματείο της στις 31.01.2018 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος CYTA A’ Φάση περιόδου 2017-2018 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΑΛΚΗ Ορόκλινης/09.12.2017 αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €450= που επιβλήθηκε στο σωματείο της στις 07.02.2018 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος U19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών/27.01.2018 αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών.

*Καταγγελία κατά του Ε Ν Υ ΔΙΓΕΝΗΣ Ύψωνα 1 γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €100= που επιβλήθηκε στο σωματείο του στις 07.02.2018 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος U16 A’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 Ε Ν Υ ΔΙΓΕΝΗΣ Ύψωνα 1 – Α Ο Α Ν Αγίας Νάπας/27.01.2018 αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών.

*Καταγγελία κατά της ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς γιατί παρέλειψε να πληρώσει χρηματική ποινή €450= που επιβλήθηκε στον Κωνσταντίνο Σωκράτους προπονητή του σωματείου της και στο σωματείο της στις 07.02.2018 από την Δικαστική Επιτροπή στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου/27.01.2018 αν και παρήλθαν 30 μέρες κατά παράβαση του άρθρου 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών εκτός αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 15 ημερών.

*Καταγγελία κατά:

(α) της ΠΑΦΟΥ F C ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Νέων & Παίδων και την Προκήρυξη Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 στον αγώνα Πρωταθλήματος U19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΠΑΦΟΣ F C – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου /10.03.2018 χρησιμοποίησε αντικανονικά τον ποδοσφαιριστή JEFF HANS CALLEBAUT/224539 και συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής είναι τιμωρημένος από την Δικαστική Επιτροπή

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του ποδοσφαιριστή JEFF HANS CALLEBAUT ότι έλαβε μέρος αντικανονικά ενώ δεν εδικαιούτο να αγωνισθεί στον αγώνα Πρωταθλήματος U19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΠΑΦΟΣ F C – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/10.03.2018 γιατί είναι τιμωρημένος από την Δικαστική Επιτροπή

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*O αγώνας Πρωταθλήματος U19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 ΠΑΦΟΣ F C – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου/10.03.2018 για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ υπέρ της Νέας Σαλαμίνας.