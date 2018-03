Μετρά αντίστροφα ο Τολμές (video)

Μετρά αντίστροφα ο Τολμές. Εντός της εβδομάδας επιστρέφει στις προπονήσεις ο επιθετικός της ΑΕΚ. Ο Γάλλος φορ που έλειψε λόγω τραυματισμού, ετοιμάζεται να επιστρέψει σε φουλ προπονήσεις και να τεθεί σιγά-σιγά στη διάθεση του Ιδιάκεθ.

Un dia menos antes de volver!! un jour de moins avant de revenir sur les terrains !! One less day before to come back!! @rgfootball_web @AEK_LARNAKA pic.twitter.com/wbcDTW8eNR