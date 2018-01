Από την Αλκή η δεύτερη μεταγραφή!

Η Αλκή διαθέτει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έδειξαν μέχρι στιγμής πολύ καλά στοιχεία. Ένας από αυτούς είναι ο 29χρονος Yoann Tribeau, ο οποίος έπαιξε σε 13 παιχνίδια και έχει συνολικά 421 λεπτά συμμετοχής.



Ο Tribeau αγωνίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης και μπορεί να αγωνιστεί και σαν δεκάρι. Ο 29χρονος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, με στόχο να δώσει ποιότητα στην επιθετική γραμμή της ομάδας. Αυτή είναι η δεύτερη μεταγραφή μετά τον Πολίτσι.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Το ΔΣ του Ολυμπιακού Λευκωσίας ανακοινώνει την υπογραφή συμβολαίου συνεργασίας με τον Γάλλο ποδοσφαιριστή Yoann Tribeau (26/02/1988). Ο Yoann Tribeau, ο οποίος αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, ξεκίνησε την καριέρα του στην δεύτερη ομάδα της Paris Saint-Germain. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στις γαλλικές ομάδες Angers SCO (2006 – 2010), Calais RUFC (2008-2009), US Luzenac (2009), AS Beauvais (2010-2012), AS Cherbourg (2012-2014) και US Créteil (2014–2015). Την σεζόν 2015-2016 αγωνίστηκε στον Οθέλλο Αθηαίνου (23 εμφανίσεις, 6 τέρματα) και την σεζόν 2016-17 στην Αλκή Ορόκλινη (23 εμφανίσεις, 7 τέρματα). Αυτή τη σεζόν αγωνίστηκε 13 παιχνίδια με την Αλκή Ορόκλινη. Το ΔΣ της ομάδας μας καλωσορίζει τον Yoann στην μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας.