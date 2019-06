Συγχαρητήρια στη νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης (pics)

Δεν πρόλαβε καλά καλά να ακουστεί το τριπλό σφύριγμα στο "Γουάντα Μετροπολιτάνο" και αρκετοί Σύλλογοι έσπευσαν να δώσουν συγχαρητήρια στην Λίβερπουλ και στον προπονητή της, Γιούργκεν Κλοπ. Η Μπαρτσελόνα και η Ντόρτμουντ το έκαναν σχεδόν πρώτες.

Κι' αν η τελευταία το έκανε λόγω του τεράστιου Γερμανού προπονητή, δεν ισχύει το ίδιο για την ομάδα της Βαρκελώνης, η οποία άφησε την πικρία του οδυνηρού αποκλεισμού (4-0) και έδωσε συγχαρητήρια στην νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης. Με φωτογραφία του σούπερ σταρ Λιονέλ Μέσι να δίνει το χέρι του στον πολυτιμότερο ενδεχομένως ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, Μο Σαλάχ.

Congratulations to @LFC on winning the 2018/19 @ChampionsLeague.