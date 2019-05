«Τα λέμε στον τελικό» (pics)

Αγγλική υπόθεση ο φετινός τελικός του Champions League με την Τότεναμ ως τυπικά γηπεδούχος να αντιμετωπίζει την Λίβερπουλ. Δύο ομάδες που έκαναν επικές ανατροπές και που είναι έτοιμες για τον τίτλο. Ο τελικός όσον αφορά τα social άρχισε με το ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Άμστερνταμ, με τους «κόκκινους» να ανεβάζουν στο twitter: «Τα λέμε στην Μαδρίτη» και τους Λονδρέζους να απαντούν: «Τα λέμε στον τελικό»!

See you in Madrid, @SpursOfficial... pic.twitter.com/PqQnQx9Ous