Αποτελείωσε τη Ρόμα ο Βαϊνάλντουμ (video)

Λίγο μετά το 1-1 ήρθε το δεύτερο γκολ της Λίβερπουλ που λογικά τελείωσε πρόωρα τον ημιτελικό.

Η Ρόμα είχε αναθαρρήσει μετά το τυχερό αυτό-γκολ ισοφάρισης, αλλά η χαρά της δεν κράτησε πολύ.

Στο 26’ ο Ζεορζίνιο Βαϊνάλντουμ εκμεταλλεύτηκε την άτσαλη απομάκρυνση του Έντιν Τζέκο προς τα πίσω και με κοντινή κεφαλιά έδωσε ξανά προβάδισμα στη Λίβερπουλ (1-2) σκορπώντας ξανά την σιγή στο «Ολύμπικο».

Wijnaldum scores an away goal! RT for good luckpic.twitter.com/ZpGvDwT5Xv