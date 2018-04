Έχει κάνει όλη την Αίγυπτο Λιβερπουλ ο Σαλάχ (vid)

Τρέλα με Σαλάχ στην Αίγυπτο με συμπατριώτες του επιθετικού της Λίβερπουλ φορώντας φανέλες των... κόκκινων να πανηγυρίζουν τα γκολ απέναντι στην Ρόμα.

Όλη την Αίγυπτο Λίβερπουλ έχει κάνει ο Μοχάμεντ Σαλάχ, με τους συμπατριώτες του να πανηγυρίζουν τα γκολ του «Φαραώ» φορώντας φανέλες των... κόκκινων. Αυτή η χώρα ποδοσφαιρικά ζει στην εποχή του Σαλάχ και φαίνεται με κάθε ευκαιρία.

It's advantage Liverpool and time to party in Cairo! pic.twitter.com/6tfSnE1GI7