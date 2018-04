Kιελίνι σε παίκτες Ρεάλ: «Πόσα δώσατε;» (vid)

Ο Τζόρτζιο Κιελίνι έκανε με το χέρι του προς τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης την χαρακτηριστική κίνηση... δωροδοκίας!

Με αμφισβητούμενο πέναλτι που κέρδισε στις καθυστερήσεις ο Ρονάλντο, η Ρεάλ Μαδρίτης μείωσε σε 1-3 τη Γιουβέντους και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Champions League. Ο Μπουφόν αποβλήθηκε για διαμαρτυρία και οι «μπιανκονέρι» ήταν έξαλλοι, με τον Κιελίνι να κάνει τη χαρακτηριστική κίνηση ότι... έπεσαν χρήματα!

"You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain." Or reverse. #chiellini #juvereal #realjuventus #finoalconfine pic.twitter.com/MfMIj10OOQ