Tέλος εποχής για Φερνάντο Τόρες! Αποσύρεται από την ενεργό δράση

Tην απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση έκανε γνωστή ο Φερνάντο Τόρες.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu