Η Άστον Βίλα ανακοίνωσε την ανανέωση του Τζον Τέρι

Η Άστον Βίλα συνεχίζει να ενισχύεται για την επάνοδο της στην Πρέμιερ Λιγκ,όμως δεν αμελεί και τις ανανεώσεις στο τεχνικό επιτελείο που βοήθησαν την ομάδα στην Τσάμπιονσιπ.Μια τέτοια ανανέωση είναι του Τζον Τέρι ως βοηθός του Ντιν Σμιθ στην τεχνική ηγεσία για ακόμα 2 χρόνια.

Ο πρώην διεθνής αμυντικός θα παραμείνει στην Άστον Βίλα μέχρι το 2021,καθώς συμφώνησε για επέκταση της συνεργασίας του με τους "χωριάτες".

We're delighted to announce that Assistant Head Coach John Terry has extended his contract. ✍️



