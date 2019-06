Κόκκινος διάβολος για ακόμα 2 χρόνια ο Μάτα!

Τέλος στην αναμονή για τους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όσον αφορά την υπόθεση του Χουάν Μάτα.Ο Ισπανός μέσος συμφώνησε με τη Γιουνάιτεντ για ανανέωση της συνεργασίας τους για άλλα 2 χρόνια.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αποφάσισε να κρατήσει στην ομάδα τον 31χρονο μέσο παρά τις φήμες που υπήρχαν για αποχώρηση του διεθνή Ισπανού.

Ο Μάτα θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους "μπέμπηδες" μέχρι το 2021,ενώ βρίσκεται στην ομάδα από το 2014 όταν και πήρε μεταγραφή από την Τσέλσι έχοντας καταγράψει από τότε 218 συμμετοχές με 45 γκολ.

"Είναι μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπώ αυτό το φανταστικό κλαμπ και τους καταπληκτικούς οπαδούς μας.Βρίσκομαι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για 5 χρόνια και νιώθω περήφανος που μπορώ να πω σπίτι μου το Ολντ Τράφορντ",τόνισε ο 31χρονος μέσος.

