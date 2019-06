"Εμίρης" ο Στρέπελ (pic)

Μακριά από την πατρίδα του θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα ο Γιούργκεν Στρέπελ. Ο Ολλανδός τεχνικός μετά το σύντομο πέρασμα από την Ανόρθωση, έκλεισε σε ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο πρώην προπονητής της "Κυρίας" ανακοινώθηκε από την Αλ Τζαζίρα και στις πρώτες του δηλώσεις, ανέφερε «Είναι μία περιπέτεια που με ενδιαφέρει και δεν μπορώ να πω πως το οικονομικό δεν έπαιξε ρόλο. Είναι μία ευκαιρία που δεν έρχεται εύκολα».

#Official: Al Jazira Names #Jurgen_Streppel as First Football Team Coach pic.twitter.com/TNQS6Z7ARe