Η Λίβερπουλ ετοίμασε έκπληξη σε τρεις μπαμπάδες

Με αφορμή τη γιορτή του Πατέρα η Λίβερπουλ σε συνεργασία με γνωστή εταιρεία ειδών περιποίησης για άνδρες διοργάνωσαν συνάντηση με πρωταγωνιστές τους Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον και Χέντερσον και τρεις μπαμπάδες φίλους της Λίβερπουλ.Οι παίκτες της Λίβερπουλ μίλησαν με τους μπαμπάδες έχοντας την υποστήριξη της οικογένειας τους.

"Κάτσε να δεις όταν τα κορίτσια σου φτάσουν σε αυτή την ηλικία, θα γίνεις σαν εμένα" ήταν η τρομερή ατάκα ενός πατέρα στον Φαν Ντάικ στη συνομιλία που είχαν!

H συγκίνηση στα μάτια των μπαμπάδων ήταν εμφανής.

Θαυμάστε το υπέροχο βίντεο της Λίβερπουλ για τη γιορτή του Πατέρα:

A special Father's Day surprise ❤️



Three European champions (@VirgilvDijk, @andrewrobertso5 and @JHenderson) surprise three champion dads with the help of their families and @NIVEAMENUK