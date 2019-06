Πολύ ωραίο βίντεο με τα ντέρμπι της νέας σεζόν για τη Γιουνάιτεντ

Η Πρέμιερ Λιγκ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της νέας σεζόν,με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει δύσκολο έργο κόντρα στην Τσέλσι στην πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος.

Οι "μπέμπηδες" ετοίμασαν ένα πολύ ωραίο βίντεο με τα κρισιμότερα παιχνίδια της νέας σεζόν και παράλληλα όλα τα ματς πρωταθλήματος τοποθετημένα ανά μήνα.Στο βίντεο δείχνει επίσης διάφορα γκολ από τα προηγούμενα ντέρμπι της ομάδας του Μάντσεστερ.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Your guide to our 2019/20 @PremierLeague fixtures. pic.twitter.com/hmaiGmNl1e