Οπαδός της Μπαρτσελόνα βρέθηκε στην παρουσίαση του Αζάρ! (vid)

Η παρουσίαση του Έντεν Αζάρ μπροστά στο κοινό της Ρεάλ Μαδρίτης στο Μπερναμπέου γίνεται αυτή την ώρα. Ο Βέλγος σταρ έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από τους φίλους της Ρεάλ αλλά και από έναν φίλο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος είχε την φαεινή ιδεά να πάει στην παρουσίαση του Αζάρ με φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Όπως ήταν φυσικό, οι φίλοι της Ρεάλ είδαν τον "απρόσκλητο" επισκέπτη και του ζήτησαν να βγάλει την φανέλα,όπως και έκανε. Αν μη τι άλλο το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιδράσεις σε ορισμένους φίλους της Ρεάλ που τού ζήτησαν να βγάλει την φανέλα.

A Barca fan entered to Hazard presentation in Barcelona shirt, Madridistas asked him to take it off.