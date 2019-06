Θέλει να κάνει το μπαμ με τον Ριμπερί η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ!

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ανέβηκε στην Πρέμιερ Λιγκ μετά από πολλά χρόνια (2007 τελευταία φορά) και θέλει να ενισχυθεί σημαντικά έτσι ώστε να καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία.Για αυτό λοιπόν όπως αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ η Σέφιλντ ψάχνεται για το μεγάλο μπαμ με το Φρανκ Ριμπερί.

Ο 36χρονος σούπερ σταρ πρώην παίκτης της Μπάγερν αποχώρησε μετά από 12 χρόνια από το γερμανικό σύλλογο και αναζητά το νέο σταθμό της καριέρας του.Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ θέλει να κάνει δικό της τον Ριμπερί που είναι παίκτης μεγάλης εμβέλειας και θα κάνει την διαφορά σε περίπτωση που έρθει στην ομάδα του Σέφιλντ.

Όπως αναφέρει η "Kicker" ο Γάλλος εξτρέμ βρίσκεται στο στόχαστρο της αγγλικής ομάδας,χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει πως ο Ριμπερί επιθυμεί την μεταγραφή του στην Σέφιλντ,αφού όπως τονίζει θέλει κάτι καλύτερο για την καριέρα του.

Sheffield United are interested in former Bayern Munich winger Franck Ribery, but the veteran wants a bigger club, according to kicker. #SUFC #FCBayern